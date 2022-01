Fora da prisão, Roberto Jefferson se refugia em sítio no interior do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Roberto Jefferson deixou o presídio de Bangu na madrugada desta terça e já se encontra em seu sítio na cidade de Comendador Levy Gasparian, na região centro-sul do Rio, próxima à divisa com Minas Gerais e a 50 quilômetros de Juiz de Fora.

Foi neste mesmo sítio que Jefferson se refugiou na virada de 2013 para 2014, enquanto aguardava a PF cumprir mandados de prisão expedidos pelo STF contra réus do caso do mensalão petista.

Na ocasião, Jefferson chegou a fazer piada com a demora da Federal em cumprir a ordem de o levar dali para a cadeia. “E essa federal que não chega?”, disse Jefferson em fevereiro de 2014 aos jornalistas que faziam plantão na porta de sua casa, inclusive a este repórter que vos escreve.

Atualmente, Jefferson não aguarda sua prisão em casa, pelo contrário. O ministro Alexandre de Moraes converteu a prisão preventiva no inquérito das milícias digitais para prisão domiciliar. O motivo foi que o cacique, que tem diversos problemas de saúde, contraiu Covid-19 na cadeia. Como ele é dos que nega os efeitos da vacina e recusou a imunização, Moraes achou por bem mandá-lo para a casa, atendendo a pedido da defesa.

O ministro do STF determinou o uso de tornozeleira eletrônica e proibiu Jefferson de se manifestar nas redes sociais ou manter contato com investigados no inquérito.