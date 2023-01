Dino escolhe juristas do Maranhão para órgão do sistema penitenciário

O ministro da Justiça, Flávio Dino, nomeou o secretário de Administração Penitenciária do Maranhão, Murilo Andrade de Oliveira, e o juiz Douglas de Melo Martins, do TJMA, para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Os juristas com carreira no Maranhão, onde Dino foi governador, substituem o promotor Antonio Henrique Graciano Suxberger, do Ministério Público do DF, e a desembargadora do TRF4 Salise Sanchotene, integrante do CNJ.

As designações para o CNPCP estão publicadas no Diário Oficial da União desta quinta. O órgão avalia periodicamente o sistema prisional e propõe diretrizes para a política criminal e penitenciária.