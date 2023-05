Fernanda Montenegro faz palestra gratuita e exclusiva na Casa Laura Alvim

Fernanda Montenegro foi visitar o acervo do projeto 35 anos de Laura, na Casa de Cultura Laura Alvim, e marcou uma data para o retorno. Na segunda-feira da próxima semana, a atriz faz, às 19h, uma palestra sobre a amizade e a vida no casarão em Ipanema que se tornou um centro cultural em 1986.

Amante da arte, Laura Alvim doou o imóvel em que morou com os pais ao Governo do Estado do Rio, que realizou o sonho da antiga moradora e o transformou em um espaço cultural. Laura e Fernanda tiveram uma amizade próxima e a atriz participou de vários saraus organizados pela amiga.

A conversa com a dama do teatro brasileiro faz parte da série de palestras do “35 anos de Laura”. Idealizado por Tatianna Trinxet, o evento ocorre durante o mês de maio, no Teatro Laura Alvim. O acervo da mostra terá um espaço permanente na casa: o Memorial Laura Alvim.

Siga