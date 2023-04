Feira de barcos de luxo deve gerar R$ 60 milhões em negócios no Brasil

Giro VEJA - quarta, 5 de abril

O depoimento de Bolsonaro e a entrevista do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ao Amarelas On Air são os destaques do dia

O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento sobre as joias que recebeu de presente da Arábia Saudita na tarde desta quarta-feira. Segundo a coluna Radar, a defesa do ex-presidente apoiou-se na tese de que as joias teriam sido catalogadas junto à Presidência e que não houve nada que apontasse para uma infração da lei