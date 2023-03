Federação do PP e do União Brasil subiu no telhado

Em negociação desde o fim do ano passado, a federação entre o PP e o União Brasil — que vinha enfrentando dilemas nos últimos tempos — subiu no telhado nesta quarta-feira.

Presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira declarou há pouco nas suas redes sociais que, no que diz respeito ao seu partido, “encerramos as discussões” para a união entre as duas legendas.

Chefe do União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar disse ao Radar que os diretórios estaduais do partido vão se reunir na noite desta quarta para discutir a questão.

O Radar apurou que a tendência é que os integrantes da legenda também rechacem a união oficialmente, tendo em vista a oposição de estados como Minas Gerais, Roraima, Alagoas, Paraná, entre outros.

Na semana passada, VEJA mostrou que os entraves para as negociações envolviam principalmente para qual lado penderá a posição das legendas que, unidas, formariam uma superbancada de 108 deputados federais na Câmara.

Integrantes do União Brasil defendiam um poder de veto para temas relativos a mudanças internas, como a adesão à base do governo Lula, a formação de coligações e o lançamento de candidaturas — que deveriam ter o aval dos dois partidos.