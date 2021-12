Fafá de Belém encerra as comemorações dos 90 anos do Cristo Redentor

Fafá de Belém transita por clássicos da MPB no espetáculo Encontro dos Cristos, que encerra as comemorações dos 90 anos da inauguração da estátua do Cristo Redentor, celebrados em 2021.

Gravado no topo do monumento carioca e da estátua do Cristo Rei, em Lisboa, o concerto vai ao ar no dia 31 de dezembro pelo Canal Brasil, com apresentação da atriz Úrsula Corona.

Encontro dos Cristos é idealizado pelo produtor cultural brasileiro Omar Marzagão, da Sete Artes Produções, e a portuguesa Knook, em coprodução com o Santuário Cristo Redentor e apoio da Organização dos Estados Ibero-Americanos.

Em Portugal, o evento será transmitido pela rede pública de televisão RTP. O espetáculo também estará disponível no conteúdo de bordo da companhia aérea TAP.