Fabiano Contarato será o novo líder da bancada do PT no Senado

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) será o líder da bancada do partido no Senado em 2023. Ele foi eleito pelos colegas petistas nesta quarta-feira e vai suceder Paulo Rocha (PA), que está se despedindo do mandato.

“Recebo com imensa alegria e senso de responsabilidade a missão de ser o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado! Agradeço a confiança e o apoio dos meus companheiros de luta na Casa! Trabalharei incansavelmente para que o governo do presidente Lula seja vitorioso nas decisões da Casa e consigamos promover justiça social, emprego, saúde, educação e segurança para nosso povo voltar a ser feliz de novo”, comemorou o senador.