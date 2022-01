Exército vai mandar caravana de generais a Israel em fevereiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma missão oficial do Exército a Israel, que levará sete generais e dois coroneis a Tel Aviv, no início de fevereiro — entre os dias 3 e 13 do próximo mês –, virou assunto na caserna nesta semana.

O Exército vai bancar todos os custos da viagem. O que chamou a atenção de uma ala da tropa é que a grande caravana escolheu um país que quase não equipa as tropas brasileiras.