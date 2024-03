Exército tem dez mulheres em missões de paz individuais na África

O Exército brasileiro tem, no momento, dez mulheres em missões de paz individuais, no Saara Ocidental, Sudão do Sul e República Centro Africana. O envio das militares está alinhado com o programa ONU de Mulher, Paz e Segurança, com aumento gradual do efetivo feminino pelos países participantes. A “Agenda sobre Mulheres, Paz e Segurança” foi adotada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, desde 2000.

No próximo dia 21, o Comando de Operações Terrestres (COTER) e a Rede Brasileira de Operações de Paz do Brasil (REBRAPAZ) promovem o seminário “Peacekeepers Brasileiras: destaques do Brasil na implementação da agenda sobre mulheres, paz e segurança”. O evento será no Quartel-General do Exército, em Brasília.

Além de mulheres que já atuaram em missões de paz, o seminário terá autoridades do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério da Defesa e Ministério das Relações Exteriores. Integrantes das Forças Armadas, das polícias estaduais, de missões diplomáticas e de organismos internacionais, professores e pesquisadores também participarão do encontro.