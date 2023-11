Exército passou ao menos 5 anos sem fiscalizar CACs em AC, AM, RO e RR

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Exército informou ao TCU que, de 2017 a 2021, não fiscalizou um único CAC na 12ª Região Militar, que tem sede em Manaus e compreende os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. No ano passado, a Corte de Contas iniciou uma auditoria no sistema de controle de armas e munições, que ainda está em curso.

Desde a última edição de VEJA, o Radar vem mostrando números perturbadores sobre a incapacidade do Exército de fiscalizar a produção e a comercialização de material bélico no país.

O número de CACs registrados na 12ª RM cresceu exponencialmente na durante o governo Bolsonaro – assim como em todo o Brasil. Em 2017, eram só 2.344 colecionadores, atiradores desportivos e caçadores nos quatro estados. Em 2018, último ano sob Michel Temer, eram 4.440.

Nos anos seguintes, o contingente de CACs naquela área subiu para 7.680 (2019), 14.102 (2020) e 26.471 (2021), sem que qualquer um deles fosse fiscalizado pelo Exército.

Em 2022, ano derradeiro sob Bolsonaro, os CACs na 12ª Região Militar chegaram a 49.753. O Exército diz ter fiscalizado 514 deles – 1% do total.

