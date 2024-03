Exército investiga acidente com militares na fronteira com a Venezuela

No último dia 28 de fevereiro, militares do Exército que trafegavam por uma estrada de terra na região de Pacaraima (RR), na fronteira com a Venezuela, acabaram capotando um blindado Guaicurus, avaliado em 1,5 milhão de reais.

No fim do ano, diante da tensão na fronteira entre Venezuela e Guiana, o Exército enviou para região 20 blindados do modelo. Ao Radar, o Centro de Comunicação Social do Exército informou que as causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas e que o evento não tem relação com os acontecimentos ocorridos nos países vizinhos.

“O Centro de Comunicação Social do Exército informa que no dia 28 de fevereiro uma viatura blindada multitarefa Guaicurus, do 18º Regimento de Cavalaria Mecanizada, sofreu um acidente e capotou por volta das 14h40. Não houve vítimas ou feridos graves. As causas e circunstâncias dos acidentes estão sendo apuradas. O acidente não tem relação com os acontecimentos ocorridos nos países vizinhos”, diz a instituição.