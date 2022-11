Ex-presidente do Inpe demitido por Bolsonaro integra transição de Lula

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou nesta quarta 11 nomes para o grupo técnico de Ciência e Tecnologia no gabinete de transição de Lula. Entre os nomes indicados do CCBB, está Ricardo Galvão, demitido em 2019 do Inpe após contestar a falta de publicidade de dados sobre o desmatamento na Amazônia pelo governo de Jair Bolsonaro.

Confira os nomes para o gabinete de Ciência, Tecnologia e Inovação

– Alexandre Navarro, vice-presidente da Fundação João Mangabeira

– André Leandro Magalhães, mestre em engenharia aeronáutica, ex-presidente do Dataprev

– Celso Pansera, ex-deputado federal e ex-ministro

– Ildeu de Castro Moreira, ex-presidente da SBPC

– Glaucius Oliva, ex-reitor da USP, cientista renomado

– Ima Vieira, doutora em Ecologia

– Iraneide Soares da Silva, doutora da Universidade Estadual do Piauí

– Leoni Andrade, Senai

– Luis Manuel Rebelo Fernandes, professor da PUC-RJ

– Luiz Antonio Elias, ex-secretário

– Ricardo Galvão, doutor em física, USP, membro da Academia Brasileira de Ciências e ex-diretor do Inpe

– Sérgio Machado Rezende, ex-ministro de Ciência e Tecnologia e ex-presidente do Finep