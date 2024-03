Ex-ministra do TSE conquista grand prix de hipismo nos Estados Unidos

A advogada Luciana Lóssio, que foi ministra substituta do TSE, já defendeu Dilma Rousseff e chegou a ter o nome sugerido a Lula por aliados para uma vaga no STF, venceu no fim de semana o grand prix de hipismo FEI 5* Bainbridge Companies, nos Estados Unidos.

Atleta amadora, ela superou profissionais da modalidade equestre e conquistou um prêmio de 127.050 dólares. Lóssio e sua égua Lady Louise Jmen completaram o percurso da prova em 39,15 segundos, ficando à frente de Nayel Nassar, do Egito, e Karl Cook, dos EUA.



Lóssio ficou sabendo apenas seis dias antes da prova que disputaria a competição. “É meu primeiro Five Stars. Começar com um primeiro lugar é inacreditável. Achava que não poderia disputar o Five Stars por causa da minha classificação. Me ligaram no domingo, quase no fim do dia, e eu pensei ‘meu Deus, consegui a vaga’”, disse a advogada à transmissão do evento.