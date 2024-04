Ex-auxiliar de Dilma é nomeado secretário de Prêmios e Apostas da Fazenda

O advogado Regis Anderson Dudena foi nomeado nesta segunda-feira como Secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A pasta foi criada no fim de janeiro e estava sem comando desde então.

O decreto com a nomeação foi publicado no Diário Oficial da União, assinado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. A SPA foi instituída para regulamentar do mercado de apostas esportivas dos jogos on-line, além de cumprir as atribuições legais do ministério sobre loterias e promoções comerciais. A pasta tem três subsecretarias e contra com 38 cargos profissionais.

Esta não é a primeira vez de Dudena no governo federal. Em março de 2016, ele foi nomeado para exercer o cargo de Subchefe Adjunto da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, na mesma edição extra do DOU em que a então presidente Dilma Rousseff oficializou a polêmica nomeação de Lula para comandar a Casa Civil — que acabou sendo suspensa dois dias depois pelo ministro Gilmar Mendes, do STF.

De 2012 a 2016, ele também atuou na pasta, como assessor especial da Secretaria-Executiva e assessor da própria SAJ, órgão que presta assessoria e consultoria jurídica ao Planalto.