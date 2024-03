Evento reúne especialistas em inteligência artificial no Museu do Amanhã

Giro VEJA - quinta, 7 de março

Lula cita mais gastos e Gleisi minimiza vitórias do PL na Câmara

O presidente Lula afirmou que o aumento da arrecadação do governo federal pode permitir uma mudança no limite de gastos do governo. Em evento no Palácio do Planalto, o petista disse que isso teria que ser discutido com o Congresso Nacional. A fala do presidente e a repercussão das indicações de nomes do PL para comissões na Câmara são os destaques do Giro VEJA.