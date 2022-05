Esquece esse negócio de revogar a reforma trabalhista, diz Paulinho a Lula

No discurso que fez há pouco no evento que oficializou o apoio do Solidariedade à candidatura de Lula ao Palácio do Planalto, Paulinho da Força pediu ao ex-presidente que pare de “perder tempo” com algumas coisas, entre elas “essa história de revogar a reforma trabalhista”.

“Rápidas palavras: primeiro, Lula, eu acho que essa aliança pode ser muito maior. Acho que nós temos perdido tempo com algumas coisas: é uma vaia dali, é uma Internacional [Socialista] dali, né? Reforma trabalhista… Eu até brinquei com o Marcelo Ramos [vice-presidente da Câmara]. ‘Esquece esse negócio de reforma trabalhista. Ganha a eleição e eu e o Marcelo resolvemos dentro da Câmara em dois meses, junto com o Zé Silva e o Áureo’. Isso é besteira. Discussão de… Só joga água contra o nosso moinho essa história de revogar a reforma trabalhista”, declarou o deputado federal e presidente nacional do Solidariedade, em São Paulo.

O dirigente disse ainda que eles e a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann sabem fazer isso.

“Você [Lula] ganha a eleição e até abril do ano que vem nós resolvemos a questão dos trabalhadores no Brasil. Na boa. Mesmo do jeito que tá lá, nós quase aprovamos uma PEC lá que o Marcelo Ramos que reforma a estrutura sindical, passamos na Comissão de Constituição e Justiça com 83% dos votos, até a direita votou conosco. Então fica tranquilo com isso, você pode dizer para as pessoas que nós vamos resolver isso em dois meses dentro do Congresso Nacional”, comentou.

Ele insistiu que é necessário “tratar do Brasil”, porque nunca teve tanta gente morando na rua e desempregada e a inflação voltou. “Esse Bolsonaro destruiu o Brasil, destruiu o nosso país. Então nós precisamos juntar forças pra gente fazer um novo Brasil. Por isso, Lula, a nossa confiança que você vai reconstruir o Brasil”, concluiu.