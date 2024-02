Esporte Espetacular conta a origem de atleta brasileiro de adestramento

Uma série de reportagens do Esporte Espetacular conta a origem de atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos da França e que tem boas histórias de vida. Neste domingo, o programa da TV Globo vai ao interior de São Paulo para falar com Renderson Oliveira, atleta brasileiro do adestramento.

O repórter Edgar Alencar vai até Araçoiaba da Serra para falar sobre o início da carreira do adestrador. Renderson deixou de lado a limpeza de mais de 30 cocheiras por dia, e o tratamento dos cavalos, para iniciar uma carreira vitoriosa no hipismo e agora vai disputar uma edição de Jogos Olímpicos.

Ele é discípulo de Rogério Clementino, cavaleiro que ganhou a vaga e iria disputar as Olimpíadas de 2008 em Pequim, mas teve o cavalo reprovado nos exames médicos. Caso confirme a vaga para maior festa do esporte do planeta, Renderson será o primeiro cavaleiro negro da história do adestramento brasileiro.