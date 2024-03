Esfera Brasil premia Miriam Belchior e mulheres em posições de liderança

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A terceira edição do Prêmio Mulheres Exponenciais, do Esfera Brasil, ocorre na noite desta terça-feira, no Solar Fábio Prado, em São Paulo. A premiação vai homenagear sete personalidades femininas em posição de liderança e terá um debate sobre mulheres em espaços de poder.

A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, vai receber o prêmio na categoria Gestão. Também do governo federal, Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, será homenageada na categoria Relações Internacionais.

Outras cinco mulheres serão homenageadas em diferentes categorias. A CEO da Sigma Lihtium, Ana Cabral (Sustentabilidade), a sócia do BTG Pactual, Martha Leonardis (Responsabilidade Social), a procuradora-geral do Estado de São Paulo, Inês Coimbra (Impacto na Sociedade), a vice-presidente jurídica da Cosan, Maria Rita Drummond (Governança), a jornalista da CNN Brasil, Daniela Filomeno (Comunicação).

No evento, também ocorre o painel “Mulheres em espaço de poder” sobre a importância de cargos de liderança, nos setores público e privado, serem ocupados por mulheres. A diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática, Luciana Costa, vai participar da abertura do painel.