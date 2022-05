Escritório do Podemos é invadido em Curitiba, diz Álvaro Dias

O senador Álvaro Dias (Podemos-PR) denunciou em suas redes que a sede do partido em Curitiba foi invadida na noite da última quinta-feira.

Fotos publicadas pelo senador mostram a porta principal do escritório arrombada e objetos revirados em cômodos do imóvel.

“O QUE PROCURAVAM? Marginais invadiram a sede do Podemos Paraná na noite de ontem. Vasculharam gavetas, investigaram e nada levaram, além de um velho aparelho de celular em desuso. O que queriam? Espero que a polícia possa nos responder”, publicou o cacique.

Pesquisa do instituto IRG divulgada nesta sexta mostra que Álvaro Dias lidera a corrida ao Senado no Paraná, com 45% das intenções de voto. Em segundo, aparece Doutor Rosinha (PT), com 9,5% e, na sequência, Paulo Martins (PL), com 7,1%.

Eleitores que dizem não votar em nenhum dos candidatos somam 17,9%. Já aqueles que não souberam ou não responderam são 7,6%.

A pesquisa realizada pelo IRG conduziu 1.500 entrevistas no estado do Paraná, entre os dias 14 e 17 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE PR-08031-2022 e BR-01607-2022.

