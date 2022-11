Entidades do setor de Defesa entram na Justiça contra a Boeing

Duas entidades representativas de empresas que atuam na área da Defesa no país moveram uma ação civil pública contra a fabricante norte-americana de aviões Boeing. No processo, pedem que a estrangeira interrompa o processo de contratação de “engenheiros altamente qualificados” de integrantes da chamada Base Industrial de Defesa (BID), que reúne as principais empresas do segmento no país.

Segundo a ação movida na Justiça de São Paulo, o movimento de captura de mão de obra coloca em risco “a soberania nacional” e “a sobrevivência de empresas brasileiras” do setor. A ação foi aberta nesta terça na comarca de São José dos Campos.

As entidades autoras da ação são a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE) e a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil (AIAB).