Encontro reúne nove agências de inteligência da América do Sul em Brasília

Brasília foi palco na quinta-feira do primeiro encontro de alto nível de agências de inteligência da América do Sul, voltado para a troca de perspectivas sobre a cooperação em inteligência estratégica e para a discussão de temas de interesse comum.

Além da Abin, estavam representadas a AFI, da Argentina; a DNI, da Bolívia, a ANI, do Chile; a DNI, da Colômbia; o CIES, do Equador; a NISA, da Guiana; a SNI, do Paraguai; e a SIEE, do Uruguai.

Os órgãos participantes concordaram em continuar promovendo espaços de cooperação sob a perspectiva da inteligência estratégica e afirmaram seu compromisso na defesa da ordem democrática e de suas instituições.

