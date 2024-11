Empresas públicas brasileiras entregam carta com propostas ao G20

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um grupos de empresas e bancos estatais formado por Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Itaipu Binacional e Petrobras entregam, nesta sexta, à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, uma carta com propostas para os chefes de estado que compõem o G20.

No documento, as empresas apresentam 32 contribuições relacionadas à transição energética, à reforma da governança global e ao combate à pobreza e à fome, dentre outras.

A carta fará parte da Declaração do G20 Social, que será entregue ao presidente Lula no encerramento do fórum, paralelo ao G20, neste sábado.