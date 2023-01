Empresas de turismo acusadas de corrupção devem pagar R$ 74 milhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As empresas de turismo Mar Holding Participações S.A. e Operadora e Agência de Viagens TUR Ltda, identificadas como agentes de um esquema de pagamento de propinas pela Operação Descarte da Polícia Federal, vão pagar cerca de 74 milhões de reais em acordo de leniência com a CGU e a AGU. O valor corresponde às penalidades impostas conforme as leis Anticorrupção e de Improbidade Administrativa.

O acordo vem sendo negociado desde 2019, com a participação do MPF nas tratativas. As empresas também se comprometeram a colaborar nas investigações e implementar medidas contra atos ilícitos.

De acordo com a PF, um intermediário pagava agentes públicos para favorecimento das empresas em processos fiscais, ocorridos entre 2013 e 2015.