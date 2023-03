Empresas de cosméticos celebram proibição de testes em animais

A holding Natura & CO, que detém as marcas Natura, The Body Shop e Avon, se posicionou favoravelmente à proibição no Brasil do uso de animais para testes na produção de cosméticos.

A restrição, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, foi determinada pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

Segundo a líder global de Pesquisa e Desenvolvimento da Natura, Roseli Mello, o país “deu um importante passo para o fim da crueldade animal”. A medida, disse ela, responde a uma demanda premente da sociedade, de “valorização da vida em todas as suas formas”.

“Celebramos essa decisão, pois acreditamos em um futuro livre de testes em animais. Na Natura, isso já é uma realidade há 17 anos por conta de investimentos em inovação e tecnologia que permitiram o desenvolvimento de metodologias alternativas aos testes em animais”, disse a executiva.