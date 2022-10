Empatados tecnicamente, Leite e Onyx traçam estratégia para reta final

Atualizado em 24 out 2022, 11h05 - Publicado em 24 out 2022, 12h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 24 out 2022, 11h05 - Publicado em 24 out 2022, 12h30

Divulgadas na semana passada, as pesquisas de intenção de voto, dos institutos Atlas Intel e Real Time, mostram que Eduardo Leite (PSDB) ultrapassou Onyx Lorenzoni (PL) na disputa do segundo turno no Rio Grande do Sul. A diferença, porém, fica dentro da margem de erro.

Na última semana de campanha, os postulantes ao Palácio Piratini se enfrentam em quatro debates. Eduardo Leite ainda não definiu se visitará o interior antes de domingo, quando votará em Pelotas. Já Onyx Lorenzoni, definiu que se concentra na Grande Porto Alegre, onde ocorrem os debates.

A rodada de duelos iniciou às 9h desta segunda em Novo Hamburgo. Conforme o repórter Eduardo Amaral, do Grupo Sinos, que promove o debate, as duas campanhas vão adotar estratégias agressivas no debate. Eduardo Leite deixou de lado o tom moderado para colar em Onyx a imagem de mau administrador, corrupto e irresponsável.

“Incompetente, meu adversário se escora na eleição nacional. Réu confesso de caixa 2, se esconde com um discurso moralista. A verdade é uma só: ele lidera uma das campanhas mais mentirosas da história do RS. Meu lado é outro, é o lado da vacina, da honestidade e do respeito”, publicou Leite no Twitter nesta sexta-feira.

Por outro lado, a campanha do ex-ministro de Jair Bolsonaro aposta em atacar o tucano a partir de valores conservadores. Além do julgamento sobre a orientação sexual do ex-governador, Onyx tem dito que o tucano agride a sua família, quando cita o filho do bolsonarista nos confrontos. Deputado estadual eleito, Rodrigo Lorenzoni, chefiou as secretarias de Articulação e Apoio aos Municípios e de Desenvolvimento Econômico e Turismo do governo Leite.

Depois do debate desta segunda no Grupo Sinos, os candidatos ao governo gaúcho se reencontram, antes do segundo turno, em outras três oportunidades. Na terça, dois confrontos estão marcados na Rádio Guaíba e na Record. O último duelo será na quinta, na RBS TV. As duas campanhas confirmaram presença em todos os eventos.