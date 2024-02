Embratur recebe turistas no Rio com Mangueira, biscoito Globo e mate

A Embratur vai receber turistas que desembarcarem de voos internacionais na manhã desta quinta-feira no Aeroporto do Galeão, para o Carnaval no Rio de Janeiro, com uma apresentação da bateria da Estação Primeira de Mangueira, biscoito Globo e chá mate gelado.

É tudo parte de uma ação da agência para celebrar o recorde de 6,9 bilhões de dólares (34,5 bilhões de reais) em receitas com o turismo internacional em 2023, maior resultado da série histórica iniciada em 1995.

Os viajantes de um voo que chegará de Santiago do Chile ainda ganharão atenção especial, com adereços carnavalescos.

Participam da recepção o presidente da Embratur, Marcelo Freixo; os ministros do Turismo, Celso Sabino, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; o prefeito Eduardo Paes; o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante; o presidente da RIOgaleão, Alexandre Monteiro, e representantes do setor de turismo nacional, como Ana Carolina Medeiros, presidente da Abav, e Jurema Monteiro, presidente da Abear.

Depois da surpresa aos turistas, haverá a assinatura de acordos para ampliar a malha aérea internacional com companhias aéreas nacionais e estrangeiras.