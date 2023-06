Embraer entrega avião comprado por Leila Pereira para o Palmeiras

A Embraer entregou nesta terça-feira o avião comprado pela Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, para servir principalmente ao transporte do time para jogos de competições dentro e fora do Brasil. A fabricante não divulgou detalhes do contrato, mas o preço de lista do modelo E190-E2 é de 74 milhões de dólares.

A cerimônia de entrega na sede da Embraer, em São José dos Campos (SP), teve como protagonista a empresária Leila Pereira, que é presidente tanto do clube alviverde quanto da financeira. Ela recebeu a aeronave de 98 lugares com as cores da Placar Linhas Aéreas, fundada junto com seu marido e colega de diretoria na Crefisa, José Roberto Lamacchia.

“Não tenho dúvidas de que celebraremos muitas, muitas conquistas com a ajuda da nossa aeronave. Essa aeronave foi adquirida, sim, para beneficiar o nosso clube, para dar mais conforto e versatilidade para as viagens do Palmeiras e tudo foi pensado por causa do clube”, afirmou Leila em discurso em frente ao jato.

Em que pese o foco nas viagens do Palmeiras, o avião também deve ser usado para oferecer serviços de fretamento aéreo a outros clubes de futebol do Brasil.

O modelo E190-E2 é o mais silencioso e mais eficiente em consumo de combustível da Embraer. Tem alcance de 2.850 milhas náuticas (5.278 km), o que significa que poderá fazer voos sem escalas para todos os destinos na América do Sul a partir de São Paulo.