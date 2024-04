Em vídeo, Eduardo Bolsonaro diz que pode ser preso por Moraes

O deputado Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo, nesta terça, em que afirma que corre o risco de ser preso por ordem de Alexandre de Moraes, do STF. A gravação é batizada de “Sistema contra-ataca: vão tomar meu passaporte?”

A base para a declaração do parlamentar, compartilhada nas redes, é a citação do nome dele num relatório da Polícia Federal sobre as investigações envolvendo o X de Elon Musk e o possível desrespeito a ordens do Supremo sobre perfis bloqueados por desinformação.

“Dia 13 de abril, eu retornei de uma viagem que fiz ao Parlamento Europeu juntamente com outros deputados. E, para minha surpresa, eu estou agora dentro de um relatório da Polícia Federal que foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Nós sabemos que esse relatório prepara o terreno para que a gente seja incluído amanhã em inquéritos para que, ato contínuo, a Polícia Federal possa vir bater na nossa porta, cumprir mandados de busca e apreensão. Podendo culminar até na nossa prisão”, diz Eduardo Bolsonaro.