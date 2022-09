Em propaganda de Lula, Chico Buarque fala a quem não gosta do petista

O cantor, compositor, músico e escritor Chico Buarque protagoniza a mais nova propaganda eleitoral de Lula, focada no voto útil na reta final da campanha. O artista começa o vídeo dizendo que hoje não quer conversa com admiradores do ex-presidente e prefere falar com quem não gosta do petista, “mas há de entender que, neste momento, o importante é salvar a nossa democracia”.

“Democracia contra a ameaça de golpe, contra o ódio, contra a violência, contra o descaso com multidões nas ruas passando fome, revirando o lixo. Então, quem não gosta do Lula, mas aceita votar nele assim mesmo, a contragosto, é melhor votar uma vez só e encerrar o assunto”, conclui Chico, pedindo voto para o número de urna do petista.