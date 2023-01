Em dois dias, PF prende 1.261 golpistas bolsonaristas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou há pouco que a Polícia Federal prendeu 1.261 golpistas bolsonaristas que promoveram ataques terroristas em Brasília, no domingo. Foram lavrados autos de prisão e de apreensão.

Em postagem nas redes sociais, ele agradeceu o trabalho ininterrupto nos últimos dias das equipes da PF, da Polícias Militar e Civil do Distrito Federal, de peritos, policiais penais, defensores, bombeiros e do Samu.

Ele acrescentou que houve ainda as prisões em flagrante efetuadas no domingo e que a execução dos mandados de prisão temporária e preventiva segue em andamento. Só a Polícia Civil do DF prendeu 209 pessoas no domingo.

“Todos os presos são apresentados ao Poder Judiciário, instância competente para decidir o que acontecerá com cada um deles”, declarou Dino.