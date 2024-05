Em Alagoas, Lula deve reunir os rivais Lira e Renan nos mesmos eventos

O presidente Lula vai viajar a Alagoas para participar de um evento nesta quinta-feira, em São José da Tapera, e outro, na manhã de sexta, em Maceió. Adversários ferrenhos no Estado, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e o senador Renan Calheiros (MDB), foram convidados pelo petista e deverão acompanhá-lo, apesar da rivalidade política.

A agenda desta quinta será a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para dar início às obras de construção do Trecho V do Canal do Sertão Alagoano, com as presenças dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Renan Filho (Transportes) e do governador de Alagoas, Paulo Dantas.

Já o evento desta sexta será a entrega de 914 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, na capital alagoana, destinadas a moradores da comunidade ribeirinha local envolvidos com a atividade pesqueira.

Na noite desta quinta, a presença de Lira estava confirmada em ambos os compromissos de Lula no Estado. Calheiros também deverá integrar a comitiva do presidente, ao contrário de outras vezes.