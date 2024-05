Em agenda oficial, Lula pede voto a Boulos e fala em “guerra” em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após enaltecer o trabalho de ministros no discurso de 1º de Maio, Lula chamou Guilherme Boulos para frente do palanque organizado por centrais sindicais em Itaquera, na Zona Leste da capital paulista, para celebrar o Dia do Trabalhador.

“Esse rapaz, esse jovem, está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual e ele está disputando contra o nosso adversário municipal”, disse o presidente ao lado do deputado.

“Ninguém derrotará esse moço aqui, se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo para cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo”, seguiu.

Não é segredo para ninguém que o candidato de Lula nas eleições paulistanas será o deputado do PSOL. O apoio petista a Boulos, inclusive, é fruto de um acordo de 2022, para fortalecer a candidatura de Fernando Haddad, que tentou se eleger governador em São Paulo.

O pedido de voto explícito, porém, só é permitido a partir de 16 de agosto, conforme a legislação eleitoral. O descumprimento da regra pode acarretar em multa.