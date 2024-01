Em 2023, ONG aumentou 23% número de crianças cardíacas em tratamento

O Pro Criança Cardíaca, instituição do terceiro setor voltada ao cuidado de crianças de baixa renda com doenças cardíacas, registrou aumento de pacientes em 23% no ano passado, o que representa um acréscimo de 256 novas famílias.

O ano também foi marcado pelo maior número de cirurgias de altíssima complexidade, desde o início do trabalho da organização, em 1996. Foram 119 procedimentos, como cateterismo, ablações e procedimentos odontológicos.

Em 27 anos, a instituição já atendeu 15.531 pacientes e impactou as vidas de 155.310 pessoas, com 117.301 atendimentos. O Pro Criança Cardíaca entrou, em 2023, na lista das 50 Organizações Sociais mais influentes do Brasil, ocupando a 41ª posição, segundo a thedotgood (antigo NGO Advisor).

Outro avanço foi a parceria com a Fundação Zerbini e o Instituto do Coração do Hospital as Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eleito o maior hospital da América Latina de cardiologia no ranking americano da revista Newsweek.