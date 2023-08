‘Elis, A Musical’ volta aos palcos dez anos após a estreia

Dez anos após estrear, o espetáculo “Elis, A Musical” vai voltar aos palcos em uma edição comemorativa, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Niterói. A atriz e cantora Laila Garin interpretará novamente Elis Regina, mas a nova produção terá novidades no elenco, figurino e cenografia.

Visto por mais de 100.000 espectadores, o musical foi um sucesso de bilheteria e é produzido pela Aventura, com texto de Nelson Motta e Patrícia Andrade e direção de Dennis Carvalho. ‘Elis’ recria os momentos mais marcantes da carreira e trajetória pessoal da cantora gaúcha e apresenta mais de 50 obras musicais que se tornaram grandes sucessos na voz da artista.

A reestreia acontece no dia 5 de outubro, em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, onde fica um mês em cartaz. Em seguida, o espetáculo vai para o Rio de Janeiro, para uma temporada na capital, no Teatro Riachuelo, de 9 de novembro a 10 de dezembro, e em Niterói, no Teatro Niemeyer, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro.

“Além de celebrar esta grande artista, este musical é um marco na minha vida. Muita coisa mudou nestes dez anos e o espetáculo ganha novas camadas”, conta Laila.

