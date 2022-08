Eleitorado que ainda mudaria de voto chega ao menor nível na pesquisa FSB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Divulgada nesta segunda-feira, a mais nova pesquisa FSB traz um dado que tende a complicar os planos do presidente Jair Bolsonaro, segundo colocado no levantamento, nove pontos atrás do ex-presidente Lula.

A quantidade de eleitores que responderam que ainda podem mudar de decisão nas eleições de outubro agora é de 20%, o menor nível já apontado pelo instituto desde que começou a testar os cenários da eleição presidencial.

Já para 79% dos entrevistados, a decisão já está tomada e não vai mais mudar. O 1% restante não soube ou não respondeu.

Este foi o 10º levantamento do FSB encomendado pelo BTG Pactual. No primeiro deles em 21 de março, há cinco meses, 28% disseram que poderiam mudar de voto e 71% que estavam com decisão tomada. Desde então, a definição dos eleitores foi gradualmente ficando mais imutável.

Dentre os candidatos, Bolsonaro é o que teve a maior certeza de voto na pesquisa mais recente, com 89% dos seus eleitores garantindo que não mudarão de opinião e 11% suscetíveis a mudança. Já Lula conta com um índice de 81%, contra 18% de eleitores que podem mudar.

Entre quem declarou voto em Ciro Gomes, que teve 6% das intenções de voto no levantamento, 41% disseram poder mudar de opinião. Essa taxa sobe para 59% no caso de Simone Tebet, dona de 3% dos votos no levantamento.