Eleição de Moraes no TSE teve recado a radicais que ameaçam a eleição

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux participou na terça da eleição de Alexandre de Moraes como presidente do TSE para o próximo período que se inicia em agosto. Moraes terá ao seu lado, no comando da Justiça Eleitoral, o ministro Ricardo Lewandowski, eleito vice-presidente da Corte.

Ao falar no evento, Fux mostrou que o STF e o TSE estarão unidos na defesa das instituições e na garantia de eleições “com paz e segurança”, como destacou o atual presidente do tribunal, ministro Edson Fachin.

“Tenho absoluta certeza que o sistema eleitoral funcionará com grau de excelência ímpar exatamente porque à frente do TSE estarão os novos eleitos e os atuais componentes”, disse Fux, elogiando Moraes e Lewandowski.

Coube a Moraes traduzir o significado da presença do presidente do STF na solenidade. “A presença de vossa excelência aqui, ministro Luiz Fux, além da grande honra institucional e pessoal, demonstra que o Poder Judiciário, sob a chefia de vossa excelência, permanece independente, unido e altivo na defesa da democracia do Brasil”, disse Moraes.