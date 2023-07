Editora vai dar desconto em livros por gols marcados pela seleção feminina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Boitempo prepara uma promoção para os próximos jogos da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo que acontece na Austrália e Nova Zelândia. A editora vai oferecer 10% de desconto por cada gol marcado pelo Brasil em todos os livros do catálogo escritos por mulheres — com um limite total de 40%.

A ação começa após o término de cada partida e fica no ar durante um dia. Angela Davis, Flávia Biroli, Maria Rita Kehl, Nancy Fraser, Patricia Hill Collins, Silvia Federici e Preta Ferreira são algumas das autoras presentes no catálogo da editora.

“Com essa ação, queremos incentivar que mais pessoas acompanhem e torçam pelas mulheres no futebol. A história da categoria feminina (proibida por lei ao longo de décadas) está permeada por violências de gênero. Diferentemente do futebol masculino, a existência e visibilidade do feminino são fruto de organização e lutas sociais – temas discutidos em diversas obras de nosso catálogo”, comenta Ivana Jinkings, diretora da Boitempo.

Em tempo: na fase de grupos da competição, os dois próximos jogos do Brasil serão contra a França, às 7h deste sábado, e contra a Jamaica, às 7h da próxima quarta-feira.

