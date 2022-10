Edital dará R$ 50 mil a iniciativas pela memória de Darcy Ribeiro

Atualizado em 25 out 2022, 19h29 - Publicado em 25 out 2022, 19h27

O projeto “Darcy Ribeiro 100 anos”, em homenagem aos cem anos de nascimento do antropólogo e historiador Darcy Ribeiro, lançará um edital que dará 50.000 reais em incentivo para cinco iniciativas culturais sobre a história do político que chegou a ser ministro da Educação do país no governo de João Goulart. O projeto é restrito a produtores culturais do Rio de Janeiro e distribuirá até 250.000 reais em recursos. A ideia é levar o legado do educador ao conhecimento dos jovens.

A abertura do projeto se dará nesta quarta, com a exposição “Darcy Ribeiro: dos Kadiwéu ao Quarup”, na Biblioteca Parque, no centro do Rio. Lá será lançado o edital de fomento aos projetos culturais. As inscrições são gratuitas até o dia 27 de novembro pelo site http://www.100anosdarcyribeiro.com.br. O projeto é realizado pela Muriqui Cultural, com coprodução da Zucca Produções, apoio do Oi Futuro e patrocínio da operadora Oi com uso de recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A logomarca foi criada por uma estudante de 13 anos do Rio chamada Laura Castro. Veja como ficou a arte abaixo:

