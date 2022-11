Edir Macedo diz que Lula venceu as eleições ‘pela vontade de Deus’

Líder da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo gravou um vídeo em suas redes sociais em que pede aos fiéis que “perdoem” Lula e diz que o petista venceu pela vontade de Deus, a despeito de o religioso ter apoiado Jair Bolsonaro durante seu mandato e nas eleições presidenciais. Ele defendeu que os evangélicos sigam em frente e aceitem o resultado das urnas.

“A escolha foi a da maioria que votou. Não podemos ficar com mágoa. É isso que o diabo quer. Eu orei para que o Bolsonaro ganhasse e Deus fez a vontade Dele. O diabo quer exatamente isso, quer que o Brasil fique com ódio, com mágoa do Lula. Ele se candidatou, o povo votou, ele ganhou e acabou. Ele supostamente ganhou pela vontade de Deus, mas quem ganhou fomos todos nós, todos os creem, os que vivem pela fé”, disse ele, em mensagem divulgada em seu perfil de Instagram nesta quinta-feira.