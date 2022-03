Doria anuncia fim da exigência de máscaras em lugares abertos em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta o fim da exigência de máscaras em ambientes abertos no estado de São Paulo. A liberação vale já a partir de hoje e, por enquanto, a obrigatoriedade do uso da proteção em lugares fechados permanece vigente.

De acordo com o tucano, a medida foi possível graças à ampliação da cobertura vacinal da população e à redução de internações e óbitos por Covid no estado.

“Anunciamos agora a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos em São Paulo. Temos 84% da população geral e mais de 70% das crianças vacinadas. As internações caíram 77% e os óbitos reduziram 56% no mês. Nas próximas semanas, reavaliaremos também a liberação em ambientes fechados”, disse o governador.

A decisão sobre a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras em São Paulo já havia sido sinalizada na última terça-feira e, hoje, foi confirmada por Doria. Na segunda, estudo da Vigilância Sanitária municipal enviado ao Comitê Científico estadual recomendou a liberação de máscaras em ambientes abertos na capital, mantendo a obrigatoriedade em lugares fechados.

No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (PSD) também determinou o fim da exigência de máscaras, porém de forma mais abrangente, sendo dispensado o uso da proteção tanto em ambientes abertos quanto fechados — nestes últimos, permanece a obrigatoriedade de apresentação do passaporte vacinal por pelo menos mais três semanas.