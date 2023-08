Documentário sobre FHC concorre ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Filme que resgata a história de Fernando Henrique Cardoso é um dos cinco indicados a Melhor Documentário da 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e concorre a melhor filme na escolha aberta ao público. O longa é produzido pela Giros Filmes.

O documentário é construído a partir de diálogos do ex-presidente com personalidades como Gilberto Gil, Bill Clinton, Manuel Castells, Celso Lafer, Gilda Gouveia, José Gregori, Pedro Malan, Raul Jungmann, Boris Fausto e Nelson Jobim. Ao todo, o filme mostra 20 conversas.

“Como o filme podia se aproximar o suficiente e ao mesmo tempo manter a distância que permitiria jogar luz à trajetória do intelectual que se tornou político?”, questiona o diretor, Belisario Franca.

“Por intermédio da palavra, o encontro. Indo e voltando num carrossel, concatenados pelo desdobramento de um assunto, de um tópico determinado, de um caso, uma memória ou impressão”, explica.

O “Presidente Improvável” concorre com “A Jangada de Welles”, “Amigo Secreto”, “Clarice Lispector – A Descoberta do Mundo” e “Kobra Autorretrato” ao troféu Grande Otelo de melhor documentário e também ao melhor filme, em escolha aberta ao público, por meio de votos no site da premiação.

Os vencedores serão revelados no dia 23 de agosto, em evento na Cidade das Artes no Rio de Janeiro. A cerimônia será transmitida pelo Youtube e pelo Canal Brasil. O filme sobre FHC está disponível no Globoplay.

