Distribuidora gaúcha doa gasolina para resgates com barcos e jet skis

A distribuidora de combustíveis gaúcha RodOil está doando gasolina para abastecer as embarcações, barcos e jet skis que estão realizando resgates de pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Inicialmente, 5.000 litros de gasolina foram distribuídos para a usina do Gasômetro, em Porto Alegre, para auxiliar na busca de desabrigados da região das Ilhas, para Canoas e zona norte da capital, e para as cidades de Rocca Sales, Muçum, Caxias do Sul e Arroio do Meio.

Segundo o presidente da empresa, Roberto Tonietto, a doação será contínua e direcionada a voluntários que fazem a distribuição conforme a demanda de cada local, auxiliando embarcações oficiais e de civis que estejam fazendo resgates.

“O momento urge que cada um ajude ao próximo. Como empresa e, principalmente, como gaúchos, temos a obrigação de ajudar. Esta é apenas uma das ações que ainda faremos e tentaremos ao máximo garantir que não falte gasolina para os resgatistas. A RodOil também teve sua operação afetada, mas a prioridade do momento é salvar vidas e cuidar daqueles que estão em situação vulnerável”, afirmou Tonietto.