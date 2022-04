Discurso de Leite na TV esquece Doria e segue tom presidenciável

Depois de uma tensa conversa com João Doria na semana passada, revelada em detalhes pelo Radar na edição de VEJA que está nas bancas, Eduardo Leite divulgou uma carta dizendo que não tentaria buscar a vaga de presidenciável no PSDB.

O discurso do gaúcho na televisão, no entanto, vai em outra direção. No espaço do partido destinado aos eleitores do Rio Grande do Sul, o ex-governador fala ao país com discurso de quem foi capaz de unir a política no seu estado. Leite não cita o candidato do seu partido ao Planalto nos vídeos.

“Lembra como era o nosso estado há pouco tempo. salários atrasados, dívidas com hospitais, impostos aumentados, muita briga política. Nós, do PSDB, viramos o jogo. Salários em dia, dívidas pagas, os menores impostos do país e os maiores investimentos em todas as áreas. É assim que governa o PSDB: atacando problemas, não as pessoas. Fizemos um só Rio Grande. É hora de fazermos um só Brasil”, diz Leite em um dos vídeos, sem citar João Doria.

“Tem gente que é anti-Bolsonaro. eu entendo. Tem gente que é anti-Lula. Eu entendo também. Mas sabe o que o Brasil precisa agora? De gente como você, que é antimiséria, antidesemprego, antiinflação, antiviolência, antidesmatamento. Foi assim que nós, do PSDB, viramos o jogo aqui no estado. Atacando problemas, não as pessoas. Fizemos um só Rio Grande. É hora de fazer um só Brasil”, diz o tucano em outro vídeo, novamente sem citar Doria.