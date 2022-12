Despesas de deputados despencam em novembro, após as eleições

Após o fim das eleições desse ano, as despesas dos deputados federais com seus mandatos despencaram em novembro. As excelências gastaram cerca de 5,2 milhões de reais da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar. O valor é 61% menor que os 13,5 milhões de reais registrados em outubro.

As verbas da Câmara dos Deputados servem para custear divulgação da atividade parlamentar, passagens aéreas, aluguel de veículos, combustíveis, contas de celular, consultoria e pesquisas, manutenção de escritório, entre outras despesas.

Novembro, aliás, foi o mês com o menor uso da cota. O maior foi maio, com 22,2 milhões de reais. Ao longo dos 11 meses completos de 2022, os deputados já gastaram mais de 165,4 milhões de reais. No mesmo período do ano passado, as despesas superavam os 190 milhões de reais.

Em um ano eleito, não é de se estranhar que divulgação de atividade parlamentar e passagens aéreas tenham representado os gastos mais vultosos, somando mais de 40% do total (36,3 milhões e 29,9 milhões de reais, respectivamente).

