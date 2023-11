Desmatamento na Amazônia cai 61% de janeiro a outubro

Nos primeiros 10 meses do ano, o desmatamento da Amazônia segue em queda, sendo outubro o sétimo mês consecutivo de redução da área desmatada.

O número de 3.806 quilômetros quadrados de mata destruída é o menor desde 2018, mas é o sexto maior em 16 anos. A área equivale a três vezes a cidade do Rio de Janeiro ou 1.200 campos de futebol por dia.

O ritmo de desmatamento segue em queda na Amazônia, com outubro sendo o sétimo mês consecutivo de redução na devastação. Com isso, a destruição acumulada de janeiro a outubro fechou em 3.806 km², o que representa uma queda de 61% em relação ao mesmo período do ano passado. Essa foi a menor área desmatada desde 2018.

Porém, esse acumulado de 2023 ainda é o sexto maior em 16 anos, desde 2008, quando o instituto de pesquisa implantou seu monitoramento por satélites. E equivale à destruição de três vezes a cidade do Rio de Janeiro ou 1,2 mil campos de futebol por dia.

“Precisamos intensificar ainda mais as ações de fiscalização e punição aos desmatadores ilegais para voltarmos aos patamares de anos como 2012 e atingirmos o prometido e necessário desmatamento zero em 2030”, comenta o pesquisador do Imazon Carlos Souza Jr.

Em outubro, foram derrubados 290 quilômetros quadrados de floresta amazônica, 54% a menos do que no mesmo mês do ano passado. Esse foi o menor desmatamento no mês desde 2019.