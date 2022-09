Desesperado, Ciro Gomes lança propaganda com “fábula dos dois ladrões”

Empatado tecnicamente com Simone Tebet em terceiro lugar nas pesquisas a menos de duas semanas do primeiro turno, Ciro Gomes lançou nesta quarta sua mais nova propaganda eleitoral, com o primeiro de três episódios da “fábula dos dois ladrões”.

A peça do marqueteiro João Santana mira Lula, líder isolado em intenções de voto, e Jair Bolsonaro, o segundo, com quase 30 pontos à frente do candidato do PDT — mas os nomes dos dois não são citados no vídeo, protagonizado por dois atores.

A narradora abre a propaganda dizendo que “dois ladrões conversavam num banco de praça sobre quem era o maior ladrão dos dois”.

“O maior sou eu. Eu roubei uma cidade inteira”, declara o primeiro. “Ora, ora. Eu roubei foi um país todo”, rebate o segundo.

“Ah! Grande coisa. Eu roubei a memória das pessoas”, insiste o ladrão número 1. “Eu roubei foi a alma delas”, responde o número 2.

O diálogo prossegue com o primeiro desdenhando do interlocutor e afirmando que roubou todo um passado. “Pensa que foi fácil?”, questiona.

“Que passado, que passado. Sai dessa. Eu roubei foi todo o futuro das pessoas”, declara o adversário.

O primeiro ladrão então se rende: “Tá, tá, tá, você venceu. Eu não tenho a menor ideia de como se rouba um futuro. Como é que você conseguiu isso?”.

“Fácil. Eu disse que se elas não me deixassem roubar o futuro delas, quem iria roubar era você. Como eu sou o ladrão do bem e você é o ladrão do mal, elas preferiram ser roubadas por mim”, conclui o segundo ladrão, às gargalhadas.

Ao estilo de um filme antigo, uma mensagem na tela anuncia que haverá continuação. E o novo slogan “Vote em 1 se livre dos 2” encerra o vídeo, com os dois dígitos formando o número de urna de Ciro.

Veja a propaganda: