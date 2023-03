Deputado questiona ministro sobre voos a R$ 200: ‘proposta populista’

Ironizada por Lula, a “genialidade” do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, é alvo de requerimento do deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS). O “Voa Brasil” prevê venda de passagens aéreas em baixa temporada por 200 reais, diluídas em 12 parcelas financiadas pela Caixa.

“Trata-se de mais uma proposta populista desse governo, pois está oferecendo para algumas pessoas, inclusive profissionais que ganham até 6.800 reais, um suposto benefício”, disse o deputado “Precisará ser pago por todos os demais passageiros, inclusive por alguns que ganham muito menos que isso”, seguiu.

Van Hattem apresentou um requerimento com 17 questionamentos sobre a proposta apresentada à imprensa por Márcio França, antes de combinar o anúncio com Lula. O deputado pediu os estudos que embasam a afirmação do ministro que o programa não precisará de subsídios, quer saber o impacto e quais órgãos estão envolvidos.

Apesar de grandes companhias do setor parecerem otimistas com a proposta, o parlamentar se diz apreensivo. Ele indaga como as empresas vão participar do programa e quais serão os critérios adotados pelo governo.

“Medidas como as anunciadas, causam apreensão no mercado e demais envolvidos na regulação do mercado aéreo”, afirmou.

Continua após a publicidade