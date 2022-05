Deputado federal e prefeita do PL no Ceará têm mandatos cassados

O TRE do Ceará condenou à perda do mandato o deputado federal Júnior Mano (PL) e sua esposa, Giordanna Mano (PL), prefeita da cidade de Nova Russas no Estado. O casal apoia o governo do presidente Jair Bolsonaro.

Em sessão na manhã desta sexta, o tribunal cassou por oito anos os direitos políticos dos dois, condenados pela prática de abuso do poder político e econômico, captação ilícita de sufrágio (compra de votos) e condutada vedada a agentes públicos nas eleições municipais de 2020. Pela decisão, eles estão inelegíveis até 2028.

Giordanna foi eleita prefeita de Nova Russas em 2020. Ela sucedeu o seu marido, Júnior Mano, no comando da cidade. Os dois foram condenados por usarem as redes sociais oficiais do município para divulgar o nome de Giordanna antes mesmo da campanha. Eles também são suspeitos de oferecer vaga na fila do SUS e pavimentação de vias em troca de votos.

Cabe recurso ao próprio TRE-CE e ao TSE. O Radar ainda não conseguiu contato com a defesa do deputado e da prefeita.