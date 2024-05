Deputado cobra ANS por cancelamento unilateral de planos de autistas

O líder do Cidadania na Câmara, Alex Manente (SP), vai se reunir nesta quarta-feira, às 10h, com o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Rebello.

O deputado quer que os planos de saúde garantam a prestação continuada de serviços e que a ANS proíba o cancelamento unilateral dos contratos aos usuários, em especial daqueles com transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento, pessoas com deficiência, doenças raras e doenças graves.