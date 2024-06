Preta Gil cancela shows após ser internada no Rio de Janeiro

Após concluir o tratamento de um câncer no intestino no final de 2023, Preta Gil voltou a ser internada na noite desta sexta-feira, 7, no Rio de Janeiro. A cantora foi levada para a Clínica São Vicente, na Zona Sul carioca, onde está internada, e cancelou todos os shows que faria neste fim de semana.

A cantora de 49 anos, segundo comunicado em suas redes sociais, preciso ser internada devido a uma infecção urinária causada por um cálculo renal. A nota diz que Preta está bem, “recebendo cuidados médicos e, em breve, retornará aos seus compromissos profissionais”.

Preta seria uma das atrações do Presença Festival, na noite deste sábado, 8, no Circo Voador, no Rio. Em sua terceira edição, o festival celebra o mês do orgulo LGBTQIA+ shows, entre outros, de Gaby marantos, MC Soffia e O Baile Todo. A filha de Gilberto Gil ainda está sendo esperada no Festival Salve o Sul, que está acontecendo no Allianz Parque, em São Paulo.

Em dezembro passado, a cantora, que anunciou no início de 2023 ter sido diagnosticada com um câncer no intestino, celebrou o fim da maratona de tratamentos contra a doença. O anúncio foi feito após uma cirurgia bem-sucedida. Sua volta com tudo às apresentações aconteceu no último Carnaval, quando ele fez uma grande celebração à frente do Bloco da Preta, Centro do Rio, que reuniu milhares de pessoas.